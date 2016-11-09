Вашингтон, 9 ноября, 2016, 09:54 — ИА Регнум. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года Пол Кругман назвал предварительные результаты выборов в США, судя по которым побеждает Дональд Трамп, «катастрофой».

Twitter Maurice van Berkel

В своем Twitter Кругман написал, что «разъярен» происходящим и многими людьми. «Соблазнительно поучаствовать во взаимных упреках по поводу этой катастрофы», — написал ученый, добавив, что «это не помогает.

«Мы едва ли знали тебя, Америка. Конечно, я ошибся в стране», — считает Кругман. Он также написал, что «дорога назад начинается завтра».

В соцсетях также обыгрывают дату 9 ноября, когда станут известны результаты выборов: 11/9 (в США первым ставится месяц, затем число) по аналогии с 9/11 — 11 сентября 2001 года, когда самолеты атаковали башни-близнецы в Нью-Йорке.

«Худший ночной кошмар Америки было 9/11. Теперь это 11/9», — пишут пользователи Twitter. Вспомнили и кадр из фильма «Назад в будущее», где предсказывается президентство Трампа. «Мы должны вернуться в прошлое», — пишет пользователь Maurice van Berkel.