Якутск, 9 ноября, 2016, 10:49 — ИА Регнум. В Якутии ущемили права льготников, установив финансовые нормативы бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. По решению министерства здравоохранения республики, сумма на человека была ограничена 4 885,98 рублями в год при средней потребности более 8 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики. Ограничения действовали с 2012 года.

Fishki.net Лекарства

Читайте также: Районные депутаты просят из бюджета Якутии 14 млн рублей на лекарства

«Вместе с тем, на одного онкобольного могло расходоваться 230 тысяч в год. Соответственно, все деньги уходили на онкобольных, а остальные не могли получить лекарства, потому что деньги уже заканчивались, так как был слишком маленький норматив», — пояснила старший помощник прокурора республики, советник юстиции Марианна Рожина.

В прокуратуре сделали вывод, что в нарушение Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утвержденный норматив не позволял обеспечить в полном объеме потребность льготной категории населения в лекарственных препаратах.

Защищая права граждан на надлежащее обеспечение лекарственными средствами, прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения республики представление. В итоге расчётный финансовый норматив обеспечения лекарственными препаратами увеличен, из бюджета республики дополнительно выделены средства на сумму свыше 138 млн рублей на компенсацию образовавшегося из-за некорректных ограничений дефицита средств.

Как сообщало ИА REGNUM, на нехватку средств на льготные лекарства в июле 2016 года жаловались депутаты Нерюнгринского района республики. Народные избранники обратились в минздрав Якутии с просьбой увеличить финансирование на эти цели, чтобы избежать перебоев с поставками медикаментов.

«На 2016 год в части субсидии на обеспечение необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан выделено 32 213 100,00 руб., фактическая потребность на 2016 г составляет 44 000 000 руб. Дефицит финансирования составил 27%», — говорилось в направленном в ведомство письме.

Деньги, выделенные муниципалитету на полугодовое обеспечение медикаментами льготников, закончились в середине апреля. «Данная ситуация повлекла за собой прекращение обслуживания рецептов в аптеке и отсутствие лекарственных средств у населения, в том числе жизненно необходимых, таких как инсулин и противоопухолевые препараты», — сообщали минздраву республики депутаты.