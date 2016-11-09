Вашингтон, 9 ноября, 2016, 09:45 — ИА Регнум. В американском штате Аляска закрылись последние избирательные участки, что означает официальное завершение голосования на президентских выборах в США. Об этом сообщает RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

«Последние избирательные участки закрылись на президентских выборах в США в штате Аляска в 9:00 мск (01:00 по Вашингтону)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пока набирает 244 голоса избирателей (48,2%), экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон — 215 голосов (47,2%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США прошли 58-е выборы главы государства. Также жители страны избирали новых членов палаты представителей и часть сенаторов Конгресса США, ряд губернаторов штатов и мэров в крупных городах.

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