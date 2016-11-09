Вашингтон, 9 ноября, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Одним из персонажей фильма «Фантастические твари и где они обитают-2» станет молодой Альбус Дамблдор, известный как директор школы чародейства и волшебства Хогвартс в цикле фильмов и книг о Гарри Поттере. Об этом режиссер картины Дэвид Йейтс рассказал в интервью изданию Screenrant.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти». реж. Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Дамблдор

Как отметил Йейтс, во второй части фэнтези, снятого на основе одноименной книги Джоан Роулинг, волшебник Дамблдор появится в ряде «интерсных сцен» вместе с главным героем, магическим зоологом Ньютом Скамандером. Актер на роль Дамблдора еще не найден, добавил режиссер. По его словам, создатели фильма готовы рассмотреть любые предложения.

В фильмах о Гарри Поттере роль Дамблдора исполнял сначала Ричард Харрис, а затем Майкл Гэмбон, которому на текущий момент исполнилось 76 лет. Напомним, премьера второй части «Фантастических тварей» намечена на 16 ноября 2018 года.