Москва, 9 ноября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. Похоже, уже точно победил Трамп, приятно, что не Хиллари Клинтон. Как предает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Выборы на сплошной прямой

«Хорошо, что не Клинтон, которая навела хаос и кровь на Ближнем Востоке, в частности, в Северной Африке, у которой какие-то личные неприязненные чувства к России и к нашему лидеру, в отличие от Трампа, — посмотрим», — говорит парламентарий.

Он напомнил, что Россия еще со времен СССР с республиканцами договаривалась лучше и качественней, чем с демократами. «Мы слышали заявления Трампа, у него явно нет личного антагонизма к лидеру России Владимиру Путину, но одно дело высказывания кандидата, другое — реальные дела», — указал депутат Госдумы.

«Не могу не отметить, что по-мужски очень не завидую Биллу Клинтону, потому что, похоже, его женушка, за которой он мотался по всем штатам, как такой поношенный рюкзак, уж точно ему плешь проест из-за того, что она проиграла», — отметил Миронов.