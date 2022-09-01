Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп покинул свой избирательный штаб в небоскребе Trump Tower и отправился в отель Hilton в центре Манхэттена на собрание республиканцев, сообщает телеканал FoxNews.

Spletnik.ru Дональд Трамп и Оксана Федорова

По данным профильного сетевого ресурса Real Clear Politics, к 09:00 мск Трамп набрал 255 голосов в коллегии выборщиков, у его соперницы Хиллари Клинтон — 215 голосов. Для победы нужны 270 голосов выборщиков.

Пока Трамп лидирует в штатах Пенсильвания и Мичиган — победа там обеспечит достаточное количество голосов выборщиков, чтобы переступить порог в 270 голосов. Если там победит Клинтон, Трамп все равно наберет нужную цифру — в штатах Аляска, Аризона и Мэн.

Вероятно, развязка президентских выборов уже определена. Дональд Трамп — миллиардер, бизнесмен, основатель собственной бизнес-империи, писатель. Ему и National Broadcasting Company принадлежит компания Miss Universe Organization, которая проводит такие конкурсы, как «Мисс Вселенная», «Мисс США» и Miss Teen USA.

В 2002 году 51-й ежегодный конкурс красоты «Мисс Вселенная» выиграла гражданка РФ Оксана Федорова, позже отказавшаяся от своей короны в пользу учебы. О своей встрече с Трампом Федорова вспоминала в 2016 году, что он был ей «очень симпатичен».

«С Дональдом Трампом у меня сложились хорошие отношения. Он всегда относился с уважением ко всему русскому и славянскому. Умел ценить честность и широту души», — цитирует Федорову журнал «ЭкоГрад».