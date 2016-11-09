Якутск, 9 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Отбывший срок за махинации с векселями бывший депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Якутской городской думы, экс-глава «Саханефтегаза» Афанасий Максимов освобождён из исправительной колонии №3 в Верхнем Бестяхе, так как уже отбыл назначенный ему судом срок. Опального политика встречали общественники и представители региональных СМИ, которым он заявил, что будет бороться за то, чтобы возглавить республику.

Kremlin.ru Егор Борисов

По информации газеты «Наше время», Афанасий Максимов также намерен добиться того, чтобы с него сняли все обвинения. Свой срок он считает позором всей якутской судебной системы и уверен: осудили его под давлением представителей власти республики. «Верховный суд РФ два раза отменял приговоры, но местные суды скрепя зубами оправдали только по двум статьям, а мошенничество с векселем так и осталось. В том, что нас полностью оправдают, сомнений нет. Это лишь вопрос времени», — сказал опальный политик в интервью региональному СМИ.

Читайте также: Верховный суд Якутии вынес апелляционный приговор по «делу Максимова»

Политическую ситуация в республике он оценивает как нестабильную: «Егору Борисову давно пора на заслуженный отдых. Он реально не справляется с текущей ситуацией, экономическое положение республики только ухудшается. А Борисов вместо того, чтоб объединять все здравые силы, искусственно создает раскол. Почему такие политики-практики как Ильковский, Берёзкин, Евсеев не востребованы властями республики? Неужели они не нужны Якутии? Вместо этого премьером назначают чиновника, который в своей жизни не то, что не работал в реальных якутских отраслях, а в жизни из-за компьютера не выходил. Все это очень печально и не может не отразиться на жизни простых якутян».

Читайте также: «Оскудела кадрами наша республика?»: в Якутии спорят о премьер-министре

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на пост главы Якутии, — заявил также Афанасий Максимов. — Опыта и знаний у меня достаточно. Я больше не могу смотреть со спокойной душой на весь этот бардак».

Информагентству News.Ykt.Ru Афанасий Максимов сообщил, что намерен продолжить строить политическую карьеру и, возможно, примет участие в выборах мэра Якутска, которые пройдут в столице в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Афанасия Максимова решением Верховного суда Якутии приговорили к 3 годам и 2 месяцам в исправительной колонии со штрафом в размере 800 тысяч рублей за мошенничество, проявившееся в хищении векселя. Возглавляющий Якутский комитет народного контроля Александр Захаров-ЯКНК отмечал, что Афанасия Максимова «спрятали» в тюрьму, чтобы устранить препятствия и облегчить доступ к якутским нефтегазовым ресурсам.

Сам Максимов считает, что его засудили с помощью фальсифицированных документов, подготовленных доцентом МГУ Дмитрием Чекулаевым. Экс-президент «Саханефтегаза» сообщает в открытом письме, что его заявление о фактах нарушения закона сотрудником вуза было зарегистрировано только спустя четыре месяца после подачи.