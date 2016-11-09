Ханчжоу, Китай, 9 ноября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Необычное применение крыше крупнейшего торгового центра в китайском Ханчжоу нашли власти города. Девять спортивных площадок были возведены на деньги, собранные путем добровольных пожертвований.

People.cn Стадион в Ханчжоу

В настоящее время на крыше торгово-развлекательного комплекса уже построены 6 футбольных полей и 1 баскетбольная площадка. До конца ноября будут завершены работы по возведению 2 теннисных кортов. Каждая из площадок ограждены многометровой сеткой, предотвращающей вылет мячей за пределы поля, пишет «Жэньминь жибао».

Деньги на строительство собрали жители города. Именно они выступили инициаторами создания необычного спортивного парка. Путем голосования была выбрана крыша ТРК, площадь которой составляет 10 тыс. кв. метров.

Тренироваться на площадках смогут все желающие. Коммерческим организациям, желающим арендовать футбольное поле, теннисный корт или баскетбольную площадку, придется заплатить арендную плату.

Власти нескольких китайских городов уже заинтересовались опытом жителей Ханчжоу, так что, вероятно, в ближайшее время подобные спортивные парки появятся в других мегаполисах КНР.