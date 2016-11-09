Барнаул, 9 ноября, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Алтайский Роспотребнадзор обеспокоен низкой активностью населения и работодателей в вопросе создания коллективного иммунитета к вирусам гриппа. Если за счет средств федерального бюджета (в рамках национального календаря профилактических прививок) прививки поставили более 850 тыс. человек, что составляет 36% населения региона, то за счет иных источников (личных средств и средств работодателей) по состоянию на 7 ноября, привито всего 2943 человек.

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Судя по прейскуранту ООО «Арко-Мед-Плюс», в Барнауле привиться от гриппа — «удовольствие» не из дешевых: французский «Ваксигрипп», нидерландский «Инфлювак» стоят 580 рублей. Ненамного дешевле и российские препараты — «Гриппол Плюс» и «Ультрикс» — 530 и 500 рублей соответственно.

Напомним, ранее специалисты ТФОМС заявляли: чтобы увеличить иммунную прослойку, снизить заболеваемость, тяжелые осложнения и, как следствие, уменьшить затраты работодателей на оплату больничных, прививки от гриппа потребуются сделать 40% населения.

Между тем, пока случаев заболевания гриппом на территории Алтайского края не зарегистрировано, чего не скажешь об ОРВИ. Только за последнюю неделю отмечено 11,9 тыс. случаев этого заболевания. В основном (74%) заболевшими стали дети до 14 лет. Однако ни одно детское дошкольное или образовательное учреждение по причине заболеваемости ОРВИ не закрыто.

Как уже сообщало ИА, прививочная кампания в регионе стартовала еще в августе. Тогда регион получил 247,5 тысячи доз вакцины от гриппа. В прошлом году среди заболевших ОРВИ жителей Алтайского края медики выявили и случаи заболевания такой опасной формой, как «птичий грипп». Циркуляция вирусов гриппа: А/H3N2/ и А/H1N1/pdm09 была выявлена в 37 случаях. Вынужденные каникулы по причине карантина получили учащиеся 11 школ и 21 дошкольного учреждения региона.