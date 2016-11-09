Москва, 9 ноября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Пока довольно уверенно одерживает верх Дональд Трамп, из семи колеблющихся штатов он победил в пяти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Сама по себе кампания носила беспрецедентно скандальный характер», — отметил парламентарий, комментируя предварительные итоги выборов президента США.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дональд Трамп

Неважно, кто победит на выборах — Хиллари Клинтон или Трамп, считает Зюганов.

«Ничего всерьез по-крупному не изменится. Менялись эпохи, технологии, даже погода, а стратегия США за 200 лет была одна и та же: утверждение своего приоритета, в последние года утверждение глобальной политики подчинить себе главные стратегические ресурсы, будь то сырье, информация или финансовые потоки», — заявил лидер КПРФ.

«Трамп будет реализовывать политику, которая начертана на знамени американского капитала», — уверен коммунист.