Вашингтон, 9 ноября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Жители американского штата Калифорния в ходе голосования поддержали законопроект, позволяющий использовать марихуану с целью «развлечения», сообщает Associated Press.

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Такое же решение — разрешить ли продажу марихуаны в рекреационных целях — должны были принять жители штатов Аризона, Мэн, Массачусетс и Невада. В штатах Флорида, Арканзас и Северная Дакота избиратели рассматривали возможность легализации марихуаны в медицинских целях.

Итоги обработки 73% голосов жителей Флориды показали, что население штата выступает за легализацию наркотического средства. 71% избирателей поддержали проект закона, 29% высказались против.

В настоящее время в 19 штатах США и округе Колумбия разрешена продажа марихуаны по медицинским показаниям. Законодательство четырех штатов позволяет приобрести средство с целью «развлечения».