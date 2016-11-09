Москва, 9 ноября, 2016, 08:47 — ИА Регнум. Brent можно рассматривать с точки зрения более рискованного актива, который немного проиграет от победы Трампа. Однако на самом деле, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, нефть на текущий момент больше реагирует на технические факторы, чем на весь этот хаос, связанный с выборами.

M1kha Добыча нефти

«Сильная поддержка в районе 45,00 долл./баррель сейчас тестируется, и если будет пробита, путь вниз будет открыт. Скорее всего, для этого потребуется серия слабых экономических отчетов, к примеру, подтверждающих резкое увеличение коммерческих запасов в подземных хранилищах», — полагает Афанасьева.

«Данные Американского института нефти (API) уже показали, что объемы за прошедшую неделю подросли на 4,4 млн баррелей. Впрочем, это вполне характерно для текущего сезона, поэтому совсем не исключено, что и отчет Минэнерго покажет резкое увеличение коммерческих запасов. А это уже будет серьезным драйвером для новой волны распродаж Brent с ближайшей целью на отметке 44,00 долл./баррель», — считает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 9 ноября, мировые цены на нефть падают более чем на 3% на фоне новостей о лидерстве Дональда Трампа в ряде ключевых штатов в ходе голосования на президентских выборах в США. По состоянию на 07.52 мск стоимость нефти марки Brent падала на 3,37% — до $44,49 за баррель, что является минимумом с 11 августа. Цена на нефть марки WTI снизилась на 3,78%, до $43,28 — минимум с 20 сентября.