Москва, 9 ноября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вряд ли примет близко к сердцу результаты американских выборов. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, единственный сценарий, при котором пара может резко пойти вверх, — это победа Трампа. И, похоже, он реализовался.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако уровень 65,00 может быть достигнут лишь на короткое время, а затем неминуема коррекция, как только первая волна страхов уйдет со сцены. Основным драйвером динамики российского рубля остается нефть. Но Brent пока не закрепилась окончательно под отметкой 45,00», — пояснила Афанасьева.

Читайте также: Трамп лидирует, рубль дешевеет

«Поэтому на текущий момент рост USD/RUB будет носить ограниченный характер. Лишь резкое увеличение коммерческих запасов в подземных хранилищах может дать тот необходимый толчок для пробоя технических уровней», — полагает эксперт.

Читайте также: «Доллар/рубль: градус накала растет»

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 ноября Центробанк РФ снизил курсы доллара и евро. Доллар подешевел на 17 копеек — до 64 рубля 74 копейки. Евро упал до 70 рублей 45 копеек за единицу, что на 24 копейки ниже, чем 8 ноября. Цена на нефть марки Brent снизилась до 44,49 доллара за баррель.