Москва, 9 ноября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 ноября завершились в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,88%, до $45,87. В связи с президентскими выборами в США активность на рынке была низкая. Поскольку инвесторы ставили на победу Хилари Клинтон, цена в течение дня колебалась в диапазоне $45,57 — 46,65.

drpepperscott230 Добыча нефти

Ночью давление на нефтяные котировки оказал отчёт по запасам нефти от Американского института нефти. Согласно последним данным, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,4 млн баррелей. Вечером аналогичный отчет опубликует Минэнерго США.

Сегодня, 9 ноября, все внимание приковано к результатам выборов в США. В Азии нефть подешевела на 2,76%, до $44,61. На момент написания обзора по предварительным данным победу одерживает Дональд Трамп. За него проголосовали 216 выборщиков, за Клинтон — 197. Рынки закладывают в цены победу Трампа. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря.

6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранный президента США намечена на 20 января. Если на нефть давление усилится, то ждём снижение цен до $43,40. Пока не станут известны окончательные результаты выборов в США, волатильность на рынках сохранится высокая.