Москва, 9 ноября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 8 ноября закрылись разнонаправленно. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,2%, до 63,76 руб., евро/рубль снизился на 0,04%, до 70,27 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по иностранным валютам. В течение дня рублёвые пары торговались в боковых трендах. Курс доллар/рубль крутился вокруг уровня 63,75 рубля, евро/рубль — вокруг уровня 70,30 рубля. К концу дня нефть подешевела до 45,57, чем надавила на рубль.

Низкая активность трейдеров была связана с проходящими выборами президента в США. Инвесторы ставили на победу Хилари Клинтон, поэтому не было поводов уходить в защитные активы. Все американские фондовые индексы закрылись в плюсе.

На момент написания обзора, по предварительным данным, победу одерживает Дональд Трамп. За него проголосовало 216 выборщиков, за Клинтон — 197. Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря. 6 января 2017 года конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января.

На предварительных данным, нефть подешевела на 2,76%, до $44,61. Доллар/рубль вырос до 64,51 рубля, евро/рубль — до 72,42 рубля. Можно уже точно сказать, что торги на Московской бирже откроются резким ростом.

Влияние президентских выборов в США на российский рубль будет краткосрочным. Хоть сейчас он подешевел, при победе Дональда Трампа он может потом укрепиться. Трамп на пресс-конференции во Флориде обещал в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью РФ и отмене антироссийских санкций. Он обещал улучшить отношения между Россией и США.

Высокая волатильность на рынке сохранится в течения дня. Дополнительное давление на рубль будет исходить от роста запасов нефти в США. Согласно данным Американского института нефти, запасы на прошлой неделе выросли на 4,4 млн баррелей. 9 ноября вечером выйдет отчет от Минэнерго США.