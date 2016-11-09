Барнаул, 9 ноября, 2016, 08:19 — ИА Регнум. За последний год товарооборот между Алтайским краем и Казахстаном снизился более чем на 30%, — об этом было заявлено на казахстанско-российском бизнес-форуме в Барнауле с участием ведущих предприятий Казахстана в сфере машиностроения, пищевой и химической промышленности, производства стройматериалов. Встречу, как сообщают «Вести-Алтай», организовала Алтайская торгово-промышленная палата.

Светлана Шаповалова Алтайский подсолнечник

«По 2015 году товарооборот между Алтайским краем и Казахстаном составил 277 миллионов долларов: то есть, произошел спад — 67% от товарооборота 2014 года», — заявил президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков.

Алтайский край на форуме представляют как чиновники (специалисты крайсельхозуправления, Главэкономики, крайздрава), так и руководители ряда коммерческих компаний. Они надеются, что данное мероприятие повлияет на решение проблемы.

«Предприниматели из Казахстана приехали в Алтайский край, и формат нашей встречи нацелен на достижение конкретного результата: мы подготовились. К каждому казахстанскому партнеру будут подходить потенциальные алтайские партнеры», — отметил Борис Чесноков.

Он напомнил, что летом 2016 года аналогичные бизнес-форумы проходили на территории республики Казахстан. Алтайские предприниматели провели деловые встречи с бизнесменами Астаны и Караганды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Республика Казахстан — основной внешнеторговый партнер Алтайского края. Ее доля в общем объеме товарооборота региона составляет 31%. В первом полугодии 2016 года объем товарооборота превысил 107,5 млн. долларов США, это 71,8% от товарооборота аналогичного периода прошлого года. Из общей суммы на экспорт пришлось 62,5 миллиона, на импорт — 45,1 миллиона долларов.

По данным Алтайской таможни, за первое полугодие 2016 года поставки сельскохозяйственной техники составили 3,3 млн. долларов США. Казахстанские аграрии отмечают высокое качество и надежность алтайских машин. Еще одна крупная статья экспорта — кокс и полукокс из каменного угля. Ведущие металлургические предприятия приграничных областей Казахстана являются крупными потребителями алтайской коксохимической продукции. За январь — июнь 2016 года предприятие «Алтай-Кокс» отгрузило в адрес компаний «Казцинк» и ТОО «Восток-Универсал» (Усть-Каменогорск) 367 тысяч 662,9 тонны кокса и полукокса из каменного угля на общую сумму 41,2 млн. долларов США.

Товарооборот Алтайского края и Казахстана начал снижаться задолго до обрушения курса тенге.

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В сравнении с первым полугодием 2014 года, сокращение составило 42,8 процента.