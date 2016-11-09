Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Экс-советник кандидата в президенты США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил, что о его победе уже можно говорить — «он выигрывает», сообщает RT.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Ранее Картер Пейдж оставил свой пост советника Трампа из-за обвинений в связях с Россией. Тогда штаб Клинтон обвинил его во встречах с гражданами РФ, внесенными в санкционные списки.

Что касается победы Трампа, то его уже поздравил давний друг и соратник — бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

К настоящему времени Дональда Трампа отделяют от победы на президентских выборах менее 40 голосов выборщиков — из 13 «колеблющихся» штатов Трамп уже победил в пяти: Флориде, Айове, Джорджии, Северной Каролине и Огайо, тогда как Клинтон взяла только два, Виргинию и Колорадо.