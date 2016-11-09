Якутск, 9 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. Общественность Якутии заинтересовалась тем, как работает пункт отлова безнадзорных животных в столице республики. К сотрудникам и руководству приюта, который содержится на бюджетные деньги (10 миллионов рублей в год), у волонтёров и жителей Якутска много вопросов. Главные из них: куда иногда пропадают собаки и почему в пункт передержки часто не пускают?

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Для обсуждения претензий к приюту в столице республики даже провели общественные слушания. О том, как прошло мероприятие, состоявшееся 8 ноября, рассказала интернет-газета YAKUTIA.INFO. По информации СМИ, защитники животных недовольны тем, как обращаются с собаками и кошками. По их словам, поступают сигналы о жестоком обращении с животными как при их ловле, так и при содержании. Кроме того, зоозащитники полагают, что животные голодают, так как очень сильно реагируют на корм от посторонних.

«У животных просто хороший аппетит», — объяснила присутствующим на слушаниях сотрудница департамента ветеринарии Якутска.

Другая претензия общественников — собаки иногда исчезают из пункта передержки, и не потому, что их кому-то отдали. Один из примеров: 16 сентября в районе 17-го квартала были отловлены с использованием дротиков две собаки, но в приюте их так и не нашли. В пункте передержки объяснили, что их потом просто отпустили, и это вызвало недоумение зоозащитников: зачем же тогда вообще ловили?

Упоминались на мероприятии и факты жестокого обращения с животными: в сентябре волонтёры обнаружили несколько окровавленных трупов собак, которых раньше видели в приюте. Ответа на вопросы, кто и почему их убил, до сих пор нет.

Защитники животных также были возмущены тем, что клетки не адаптированы для зимы, в них недостаточно часто убирают, а в приюте гуляет энтерит, но больных животных не отправляют в карантинную зону. В ответ на претензии, руководитель «Жилкомсервиса» Андрей Лебедев, за которым закреплен пункт передержки, обещал установить там камеры видеонаблюдения. Ещё одно предложение — создать НКО, которая занималась бы поддержкой приюта на грантовой основе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух 17-летних жительниц города, которые издевались на животными, а потом убивали их. Живодёрки брали животных, в том числе по объявлениям «отдам в добрые руки». Девушки убили не менее 15 животных.

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