Вашингтон, 9 ноября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. В окружении Джорджа Буша-младшего, занимавшего пост президента Соединенных Штатов в 2001—2009 годах, опровергли сведения о поддержке им кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает The Daily Beast.

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Представители политика отметили, что он не отдавал свой голос за Клинтон. Более того, Буш-младший и его супруга не голосовали на выборах 8 ноября.

Ранее Джордж Буш-старший, также бывший глава США, республиканец, заявлял о намерении отдать свой голос за Клинтон, а не за Дональда Трампа. Буш-старший занимал пост президента в период с 1989 по 1993 год.