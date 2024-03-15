Тегеран, 9 ноября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. Власти Ирана подписали предварительное газовое соглашение с французской компанией Total на сумму $4,8 млрд, сообщает 9 ноября Associated Press.

zh-tr.kz Добыча газа

Соглашение предусматривает разработку одного из самых крупных нефтегазовых месторождений Южный Парс и увеличение добычи до 56 млн кубометров газа в день для нужд внутреннего потребления и экспорта.

Проект по разработке Южного Парса предусматривает бурение 30 газовых скважин, строительство двух морских платформ и двух трубопроводов, протяженность которых составит 136 км.

Французской компании Total будет принадлежать 50,1% акций проекта, у нефтяной компании Ирана будет 19,9% акций, а у китайской CNPC — 30%.

Напомним, Иран стремится стать ключевым экспортером газа для соседних стран, а также стран Европейского Союза и Китая. В настоящее время Иран добывает около 500 миллионов кубических метров газа в сутки, основная часть которого идет на нужды внутреннего потребления.