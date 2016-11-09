Вашингтон, 9 ноября, 2016, 07:36 — ИА Регнум. Шансы кандидата в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, одержавшего победу или лидирующего по результатам предварительного подсчета голосов в 27 американских штатах из 50, оцениваются более чем в 90%. Об этом свидетельствует прогноз от проекта Upshot американской газеты The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Аналитики считают, что по итогам голосования в США миллиардер может набрать более 290 выборщиков при необходимых для избрания 270.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в данный момент в США проходят 58-е выборы главы государства. Также жители страны избирают новых членов палаты представителей и часть сенаторов Конгресса США, ряд губернаторов штатов и мэров в крупных городах.

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