Барнаул, 9 ноября, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Сразу несколько аграрных рекордов удалось достичь Алтайскому краю в 2016 году. Впервые за последние 7 лет в регионе собрали 5 млн. 120 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Небывалой урожайности удалось добиться свекловодам: около 500 центнеров с гектара. Они собрали 1 миллион 100 тыс. тонн сахарной свеклы, что стало рекордом за всю историю существования этой отрасли в регионе. Еще один исторический максимум достигнут на уборке гречихи: урожайность 10,3 центнера с гектара стала самой высокой за последние 30 лет. В этом году эту культуру засевали на площади более 560 тыс. гектаров, с которых, по оперативным данным, получено 574 тыс. тонн зерна, что на 157 тыс. тонн больше прошлогоднего урожая.

Светлана Шаповалова Уборка зерновых в Алтайском крае

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Близким к рекордному является валовой сбор технических культур. По оперативным данным, намолот маслосемян подсолнечника превысил 370 тысяч тонн. Но уборка подсолнечника еще продолжается. По оперативным данным на 7 ноября, культура убрана только с 56% площадей.

Светлана Шаповалова Урожай зерновых в Алтайском крае

«2016 год является для Алтайского края рекордным по производству отдельных видов сельхозпродукции и благоприятным для экономики отрасли», — заявил накануне в ходе «Медиалога» губернатор региона Александр Карлин. По его словам, высокие показатели в сельском хозяйстве отмечаются на фоне стабильных закупочных цен на все виды растениеводческой продукции: на свеклу, на масличные и зерновые культуры.

Светлана Шаповалова Алтайская гречиха

Напомним, ранее алтайские аграрии опасались, что богатый урожай может стать проблемой: кризис перепроизводства регион пережил в 2009 году. Тогда с алтайских полей собрали более 5,5 миллиона тонн зерна, но предложение превысило спрос и крестьянам пришлось продавать его за бесценок. Сейчас ситуацию спасают зерновые интервенции. Правда, далеко не всем алтайским элеваторам удалось аккредитоваться. На сегодняшний день из 18 зернохранилищ, по данным Национальной торговой биржи, к торгам допущены только 5. Это «Бурлинский элеватор», «Каменский элеватор», «Третьяковский элеватор», а также «Алтайская мукомольно-крупяная компания» (Новоалтайск) и ЗАО «Язевское ХПП».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, качественно подготовиться к комплексу полевых работ алтайским аграриям позволили оперативно полученные субсидии. Первый транш хозяйствам был направлен еще в феврале.

А провести на высоком организационном и техническом уровне полевую кампанию земледельцам помогло применение новейших технических достижений.

В целом за три квартала 2016 года аграрии региона направили на техперевооружение сельского хозяйства более 5 млрд рублей.

Как и в предыдущие годы, ставку делают на технику отечественного производства, в том числе ‑ и местной сборки. Большое значение играет и 30-процентная скидка (за счет правительственного постановления №1432). Такая поддержка позволила хозяйствам сэкономить более 1 млрд рублей.