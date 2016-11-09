Омск, 9 ноября, 2016, 07:08 — ИА Регнум. В Омске, оказавшемся на пороге транспортного коллапса, пытаются отыскать пути решения проблем пассажирских предприятий. Этот вопрос обсуждают депутаты, руководство города и области, представители Общероссийского народного фронта. И, судя по озвученным предложениям, к единому решению стороны пока не пришли.

Busphoto.ru Автобусы. Омск

Позиция РЭК

В Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области считают, что увеличивать экономически обоснованный тариф в настоящее время нецелесообразно. «Городской транспорт нуждается в реформировании», — отметил председатель РЭК Олег Голубев.

Напомним, на 2016 год установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров в разрезе городских пассажирских предприятий от 26,71 руб. до 29,13 руб. за поездку (при том, что предприятия просили больше — до 42 рублей, по данным РЭК). По сравнению с 2015 годом рост тарифов в среднем составил 28%. В октябре этого года омские перевозчики подали документы на установление тарифов на проезд на 2017 год (сумма предлагаемого тарифа — от 35,30 руб. до 42,17 руб.). Какими будут новые тарифы, станет ясно уже в декабре. Однако некоторые итоги предварительного анализа заявок городских пассажирских предприятий уже озвучены.

По словам Голубева, увеличение стоимости проезда для пассажиров напрямую влияет на снижение пассажиропотока. Так как пассажиры в таком случае пересядут на другие виды транспорта. Падение пассажиропотока приводит к росту экономически обоснованной стоимости проезда, которую устанавливает РЭК. Повышение экономически обоснованной стоимости проезда, в свою очередь, влияет на количество субсидий, которые необходимо вернуть транспортникам из бюджетов города (межтарифная разница) и области (компенсация за проезд льготников). Но бюджет города достаточным количеством средств не располагает. Это все приведет к тому, что город будет вынужден обращаться к депутатам с предложением о повышении стоимости проезда. «Повышение стоимости проезда вновь приводит к снижению пассажиропотока. Круг замыкается», — объяснил председатель РЭК. Также он добавил, что в городе до сих пор не решена проблема наличия нелегальных перевозчиков.

Олег Голубев отметил, что, «даже если у города нет средств, нужно искать другие пути, в других городах находят решение». Для сравнения приводится стоимость проезда в других сибирских городах: в Иркутске — 15 рублей; в Барнауле и Томске — 17 рублей; в Новосибирске — 19 рублей (маршрутки 23−25 руб. в зависимости от расстояния поездки). В Омске стоимость проезда составляет 22 рубля.

Председатель РЭК предложил администрации Омска синхронизировать тарифные заявки предприятий, представленные на утверждение в РЭК, с возможностями городского бюджета, и при необходимости принять меры по корректировке бюджета либо тарифных заявок. Во-вторых, Голубев считает, что необходимо разработать и принять программу по финансовому оздоровлению городских пассажирских предприятий. В-третьих, нужно пересмотреть действующую схему перевозок, поскольку она узаконивает преимущества частного транспорта перед муниципальным. В-четвертых, целесообразно заняться оптимизацией самих маршрутов: «Почему городской транспорт в часы пик отправляется в гараж, а не собирает основной поток пассажиров?».

Позиция депутатов и мэрии

Обсуждая проект бюджета на следующий год, депутаты горсовета рассмотрели и ситуацию с общественным транспортом.

Как сообщили ИА REGNUM в городском совете, в бюджете следующего года на обеспечение ПАТП заложено 364,1 млн рублей. Из них 74 млн направят на оплату проезда льготников, а 251 млн рублей выделят на погашение межтарифной разницы.

По словам вице-мэра Инны Парыгиной, для полного покрытия разницы в бюджете следующего года необходимо предусмотреть около 700 млн рублей. Источники покрытия недостающих 250 миллионов рублей в бюджете не определены. Главный финансист Омска считает, что департамент транспорта имеет возможность самостоятельно привлечь данные средства.

Директор городского департамента транспорта Виталий Маслик признает, что на рынке пассажирских перевозок на текущий момент сложилась «тяжелая финансовая ситуация». В качестве причины он указал значительное снижение пассажиропотока, а также то, что в последние два года предельные тарифы на перевозку пассажиров устанавливались ниже себестоимости перевозок: «Например, в 2015 году предельный тариф, утвержденный РЭК, в среднем составил 21 рубль 45 копеек, а фактическая себестоимость — 25 рублей 13 копеек. Из-за этого сложились убытки на сумму 360 млн рублей, которые почти в полном объеме перешли на текущий год .При этом субсидии на погашение недополученных доходов в текущем году были предоставлены в полном объеме».

По его словам, на 1 ноября 2016 текущая задолженность ПАТП перед поставщиками и бюджетом составляет 328 млн руб. Департамент пытается собственными силами, в том числе за счет получения дополнительной прибыли и оптимизации маршрутной сети, сократить имеющиеся убытки, отметил Маслик.

«Получив от РЭК адекватный тариф на 2016 год, мы вынуждены были гасить долги 2015 года. Не имея задолженности прошлых лет, мы могли бы вполне неплохо работать в текущем году. Мы надеялись, что ситуация изменится в связи с принятием 220-го федерального закона, но улучшений пока нет. Мы подготовили обоснование и обратились в РЭК с просьбой установить экономически обоснованный тариф», — прокомментировал глава профильного департамента.

В ходе дискуссии спикер городского совета Галина Горст напомнила о представлении прокуратуры Омска, которое было рассмотрено в январе текущего года. Надзорный орган рекомендовал горсовету и мэрии принять решения, направленные на стабилизацию ситуации в отрасли, в том числе по погашению сложившейся задолженности.

«В настоящий момент данное представление не выполнено. Задолженность перед транспортными предприятиями сохраняется, и конкретных вариантов ее погашения нет. Если департамент транспорта видит выход в принятии экономически обоснованного тарифа, почему он тогда не защищает его в суде? Я хочу, чтобы администрация города услышала депутатов и представила план по финансовому оздоровлению в сфере пассажирского транспорта», — заявила Горст.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Юрий Федотов считает, что для мэрии приоритетом должно стать наращивание пассажиропотока и, как следствие, снижение себестоимости перевозок. «Мы не должны допустить, чтобы тариф вырос даже на один рубль, — заявил Федотов. — При этом необходимо не только сохранять муниципальный транспорт, но и наращивать его долю в структуре перевозок. Потому что при соотношении 35 к 65, где 35% — это доля муниципального транспорта, мы будем иметь экономически обоснованный тариф 27 рублей, а при соотношении 70 к 30, где доля муниципального транспорта уже 70%, мы будем иметь тариф в 13,5 рублей. Чем больше людей перевезли, тем меньше экономически обоснованный тариф, соответственно и частный транспорт будет вынужден снижать расценки. Нужно просто волевым усилием навести порядок, принять управленческие решения и реализовать их».

В целом, по мнению депутатов финансового комитета, в Омске необходимо изменить модели управления пассажирскими перевозками. Для этого нужно довести долю муниципальных перевозчиков до 60%, «что позволит почти двукратно сократить экономически обоснованные затраты и сдержать тариф».

Департаменту финансов и контроля рекомендовали найти варианты погашения имеющейся задолженности. В целях снижении убыточности ПАТП рекомендуется постепенно перевести коммерческие перевозки в разряд регулируемых (то есть финансово прозрачных). Депутаты направили на рассмотрение мэра предложение о приостановке действия решения городского совета № 99 о мерах социальной поддержки на муниципальном транспорте.

В муниципальном парламенте уточнили, что продолжат обсуждать эти вопросы. В частности, мнение горадминистрации по поводу прозвучавших на комитете предложений депутаты рассчитывают услышать на очередном заседании горсовета 23 ноября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, над Омском нависла угроза повторения прошлогоднего транспортного коллапса. В ноябре 2015 года город едва не остался без транспортного обслуживания из-за долгов пассажирских предприятий по налогам и за ГСМ. Выход автобусов на маршруты значительно сократился. В ситуацию вынуждены были вмешаться областные власти.

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В итоге прокурор Омска внес представления мэру Вячеславу Двораковскому, а также в Омский горсовет с требованиями устранить выявленные нарушения по организации транспортного обслуживания населения.

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В текущем году в связи с тем, что проблемы пассажирских предприятий не решены, омичи вновь заговорили о возможном повышении стоимости проезда. Напомним, в последний раз это произошло в апреле 2016 года, цена проезда для омичей выросла с 18 до 22 рублей.