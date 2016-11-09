Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2016, 06:46 — ИА Регнум. На данный момент кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп одержал победу или лидирует по результатам предварительного подсчета голосов в 27 штатах из 50, сообщает San Francisco Chronicle 9 ноября.

DonkeyHotey Дональд Трамп

На данный момент Трамп одержал победу в Монтане, Северной и Южной Дакоте, Вайоминге, Небраске, Канзасе, Оклахоме, Техасе, Миссури, Арканзасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Теннесси, Кентукки, Индиане, Западной Вирджинии и Южной Каролине. Также кандидат от республиканцев лидирует, по предварительным подсчетам, в Аризоне, Айдахо, Мичигане, Нью-Гэмпшире, Огайо, Висконсине, Южной Каролине, Джорджии и Флориде.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон одержала победу в штатах Нью-Мексико, Иллинойс, Мэриленд, Делавэр, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род Айленд, Массачусетс и Вермонт. Клинтон лидирует в штатах Колорадо, Миннесота, Айова, Вирджиния, Пенсильвания и Мэн.

Правда, «победа в большинстве штатов» пока ничего не означает — в избирательной системе США главную роль играет коллегия выборщиков, и количество выборщиков в разных штатах значительно различается. Несмотря на то, что сейчас «за Трампом» 168 выборщиков против 108 у Клинтон, одна только победа в «демократическом» штате Калифорния, подсчет в котором еще не начался, может принести Клинтон 55 голосов выборщиков.

Как передавало ИА REGNUM, в США в данный момент проходят 58-е выборы президента. Также американцы избирают новых членов палаты представителей и часть сенаторов Конгресса США, ряд губернаторов штатов и мэров в крупных городах.