Пекин, 9 ноября, 2016, 05:55 — ИА Регнум. Презентация новейшего китайского истребителя пятого поколения J-20 на международном авиасалоне в Чжухае привлекла к себе внимание многих военных экспертов и членов военных делегаций из зарубежных стран. Сразу после демонстрации новинки китайского ВПК министр обороны Тайваня Фэн Шигуань заявил, что американские F-16v, стоящие на вооружении ВВС Тайваня, ничем не уступают китайским J-20.

Topsy.fr J-20

Старший полковник ВВС НОАК, занимающий должность профессора Национального университета обороны, Фан Бин выступил на китайском телеканале CCTV с критикой заявления тайваньского чиновника, пишет «Сина синьвэнь».

«Слова Фэн Шигуаня о конкурентоспособности морально устаревших F-16v можно воспринимать лишь как шутку. Не только профессиональные летчики, но и обычные гражданские лица понимают, что пропасть между истребителями пятого и четвертого поколения колоссальна», — заявил телеведущей старший полковник ВВС НОАК.

Кроме того, военный специалист указал на дату разработки F-16v. Истребитель был передан в эксплуатацию в 1979 г. По мнению Фан Бина, это означает, что большинство технологий, используемых при создании F-16v, просто устарели.

В настоящее время только три страны обладают истребителями пятого поколения: США (F-22 и F-35), Россия (Т-50) и Китай (J-20). При этом официально на вооружении стоят только американские истребители. Таким образом, после того как J-20 встанет на вооружение, Китай станет второй страной, обладающей серийными истребителями пятого поколения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, принятие на вооружение J-20 может коренным образом изменить расстановку сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.