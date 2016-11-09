Москва, 9 ноября, 2016, 05:28 — ИА Регнум. Минфин России вынес на обсуждение новый пакет поправок в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО), полностью меняющих подходы к ценообразованию в данной сфере. Государственная дума должна рассмотреть законопроект предстоящей весной, пишет 9 ноября газета «Ведомости».

Providefin.ru Министерство финансов РФ

Отмечается, что предлагаемые изменения столь значительны, что Минфин ожидает встретить противодействие инициативе со стороны рынка.

Главное из них заключается в том, что цена полиса будет зависеть прежде всего от водителя, а не от автомобиля. В проекте отсутствуют коэффициенты, связанные с техническими характеристиками автомобиля и «территорией преимущественного использования», но появляется коэффициент, отражающий водительские навыки — не только стаж вождения, но и «профессиональную компетентность».

Предполагается, что страховщик сможет сам устанавливать коэффициенты, характеризующие автовладельца и лиц, которых он допустит к управлению автомобилем: насколько агрессивно они водят, привлекались ли к административной или уголовной ответственности за опасную езду.

Также сможет учитываться «коэффициент, предназначенный для выравнивания убыточности и формирования сбалансированного страхового портфеля с учетом региональных особенностей».

Замминистра финансов Алексей Моисеев признал, что законопроект «дискуссионный», и допустил, что при обсуждении с другими ведомствами и участниками рынка он может сильно измениться. Федеральная антимонопольная служба, как сообщается, согласна с идеей Минфина, однако страховщики встретили её в штыки.