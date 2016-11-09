Вашингтон, 9 ноября, 2016, 05:07 — ИА Регнум. Республиканская партия США по итогам выборов сохраняет большинство в палате представителей Конгресса. Об этом сообщают телекомпании ABC и NBC со ссылкой на данные экзитполов.

Gop.com Республиканская партия США

Тем временем в Сенате демократы получают как минимум одно дополнительное кресло. Как передаёт агентство Accosiated Press, кандидат от Демократической партии одерживает победу в штате Иллинойс.

Напомним, наряду с президентскими выборами в США проходят выборы всех 435 голосующих депутатов палаты представителей, а также 34 из 100 членов Сената. Также американцы выбирают ряд губернаторов штатов и мэров в крупных городах.