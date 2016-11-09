Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2016, 04:14 — ИА Регнум. По словам кандидата от демократов на президентских выборах в США Хиллари Клинтон, она испытывает «унижение» от выборов, сообщает USA Today 9 ноября.

Elfagr.org Хиллари Клинтон

Как заявила госпожа Клинтон журналистам издания, голосование «за саму себя» лично для нее оказалось «самым унизительным моментом» сегодняшнего дня.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября утром Хиллари Клинтон проголосовала на проходящих в США президентских выборах на избирательном участке в пригороде Нью-Йорка вместе со своим мужем, бывшим президентом Биллом Клинтоном. Многие отметили, что госпожа Клинтон явно была «не в духе» и «не в лучшей форме». После голосования Клинтон не стала давать интервью журналистам, очевидно, тоже посчитав это «унизительным».

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Впрочем, результаты выборов пока также доставляют «унижение» кандидату от демпартии. Первые данные, поступившие из Кентукки, Индианы и Нью-Гэмпшира, свидетельствуют о победе в этих штатах кандидата от республиканцев. В Кентукки Дональд Трамп набирает 77,7%, а Хиллари Клинтон — 19,5%, в Индиане Трамп лидирует с 69,8% против 26,4% у Клинтон, в Нью-Гэмпшире — 52,5% против 41% соответственно. Правда, речь идёт о подсчёте лишь 1% бюллетеней.