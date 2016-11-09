Москва, 9 ноября, 2016, 03:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко, который назвал открытие памятника князю Владимиру в Москве «попыткой гибридного присвоения истории», отметила признаки «гибридного сознания» у нынешнего украинского руководства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка памятника Владимиру на Боровицкой площади в Москве

«Гибридное присвоение истории — это на каждом углу последние два года кричать, что Украина стоит у истоков создания ООН и с первого дня своей работы в 1945 году, будучи ещё в составе СССР, украинская делегация принимала самое активное участие в формировании организации, а параллельно с этим в 2014 году сносить в Киеве памятник Дмитрию Мануильскому — первому представителю Украины в ООН. И это лишь один из тысяч примеров «гибридного сознания», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Пётр Порошенко, открывая памятник украинскому философу Григорию Сковороде в Любляне, в своём выступлении с пафосом заявил: «В эти дни открыт ещё один памятник — в Кремле возле непохороненного Ленина они открыли памятник нашему первоапостольному киевскому князю Владимиру. Это ещё одна попытка гибридного присвоения истории».