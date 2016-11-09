Москва, 9 ноября, 2016, 03:25 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 8 ноября зафиксировано 45 обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Латакия, Хама и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

В частности, боевиками, ранее заявившими о прекращении боевых действий, были обстреляны населенный пункт Азизи в провинции Алеппо, а также кварталы Хай-эль-Ансари, и Эль-Машарка города Алеппо. В провинции Дамаск обстрелам подверглись населённые пункты Блелие, Дума, Хараста, Байтима и Джаубар, а также высота с отметкой 612, в провинции Латакия — населённые пункты Айн-эль-Кантара и Кермель.

При обстрела боевиками использовались РСЗО кустарного производства, миномёты и стрелковое оружие. По населённому пункту Раша провинции Латакия был нанесён удар с применением беспилотника со взрывным устройством на борту.

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Обстрелам со стороны террористов в Алеппо подвергались военная академия Эль-Асад, торговый центр «Кастелло», районы Ард-Сабах, Лерамон, Хамдания-4, «3000», Халеб-эль-Джадид, «1070», Рамуси, район картонной фабрики и район бывшего военного училища. В провинции Дамаск были обстреляны, в частности, спортивная площадка и электростанция в Джаубаре, а также больница Ибн-эль-Валид.

Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё шести населённых пунктов в провинциях Хама и Латакия. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 910.

Продолжаются переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований.

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При участии российской стороны продолжено оказание гумантарной помощи сирийскому населению. В течение суток проведено пять акций по передачегуманитарных грузов мирным жителям: в населённом пункте Шакка провинции Эс-Сувейда — 1,9 тонны, в районе Акрамия (мечеть Аль-Бараа) города Алеппо — 3 тонны, в населённом пункте Дэр-Мама провинции Хама — 1,5 тонны.

Сообщается также, что для мирных жителей, которые покидают находящиеся под контролем боевиков районы Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

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