Москва, 9 ноября, 2016, 03:14 — ИА Регнум. Хиллари Клинтон один раз уже развязала войну под боком у России, если она станет президентом — это будет караул. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с общественниками Леонид Калашников.

Чета Кеннеди

«Я не знаю Трампа, я не знаю Клинтон, но я знаю её дела, от которых моей стране стало плохо. Он пока говорит только слова, но слова приятно слышать, по крайней мере, мне, россиянину, о том, что он хочет договориться с Россией, что она хочет прекратить конфликты, — обозначил эксперт. — Она — это дела, которые она развязала на Ближнем Востоке, на Украине. Я категорически против Клинтон, которая раз уже развязала войну под боком у моей страны, придёт и станет президентом — это будет караул».

«Сегодняшняя ситуация, которая происходит между двумя кандидатами, напоминает из истории в 60-м году, когда Джон Кеннеди категорически отставал от Никсона. Что они тогда использовали? Они использовали скандалы, подорвали Никсону его историю с Говардом Хьюзом, и он вырвал эту победу — 0,2%», — напомнил Леонид Калашников.

Парламентарий также сравнил Трампа с Рейганом, которого изначально тоже называли артистом, однако сегодня он считается одним из величайших президентов США.