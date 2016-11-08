Вашингтон, 9 ноября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. На выборах президента США начали закрываться избирательные участки. Завершено голосование в штатах Кентукки, Индиана, Огайо, на очереди — Флорида, Вирджиния и ряд других. Начат подсчёт голосов.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Первые данные, поступившие из Кентукки, Индианы и Нью-Гэмпшира, свидетельствуют о победе в этих штатах кандидата от республиканцев. В Кентукки Дональд Трамп набирает 77,7%, а Хиллари Клинтон — 19,5%, в Индиане Трамп лидирует с 69,8% против 26,4% у Клинтон, в Нью-Гэмпшире — 52,5% против 41% соответственно.

Вместе стем, речь идёт о подсчёте лишь порядка 1% бюллетеней. Указанные штаты также обладают не самым значительным голосом выборщиков. В ближайшее время ожидается закрытие участков в ряде ключевых штатов. Наибольшая интрига сохраняется в Северной Каролине.

Напомним, в США 8 ноября проходят 58-е выборы президента. Также американцы избрают новых членов Палаты представителей и часть сенаторов Конгресса США, ряд губернаторов штатов и мэров в крупных городах.