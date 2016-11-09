Москва, 9 ноября, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Вся Америка вышла на президентские выборы и стоит в очереди: никогда такого не было. Об этом в рамках телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя реальные очереди около избирательных участков в США, которые были показаны в прямом эфире.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Факел

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«Если вдруг объявят победу Клинтон — это будет фальсификация выборов. Никогда такого не было, вся Америка вышла на выборы, вся Америка стоит в очереди. У нас пустые участки, на тебя набрасываются члены комиссии, здесь вся Америка встала, эта Америка — за Трампа», — уверен Жириновский.

«Трамп — типичный американец, он не империалист, как у нас любили говорить коммунисты: ему отец оставил какой-то капитал, остальное он сам делал, работал. С самого начала он говорил, что наладил с Россией отношения. Эта говорит, что готова продолжить прежний курс, она готова в Сирии столкнуть наши самолёты с американскими, она хочет войны, бомб, она мир хочет сжечь в ядерном конфликте, — добавил лидер ЛДПР. — Мне это напомнило выборы Ельцина: всех артистов согнали, всех спортсменов. Ельцину стыдно стало, он ушёл, второй срок до конца не досидел. Так и здесь. Сегодня граждане все грамотные, они же видят, нормальный мужик, сам всё сделал, миллиардер. Эта — злая ведьма, лгунья».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 ноября, в США стартовали выборы нового президента. Борьба разворачивается между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Хиллари Клинтон.