Москва, 9 ноября, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Минтранс России активно прорабатывает вопрос об открытии паромной линии для перевозки грузовиков в обход Польши. Как сообщает пресс-служба ведомства, данная тема обсуждалась 8 ноября на встрече замминистра транспорта России Николая Асаула с руководством датской компании DFDS — крупного поставщика транспортных услуг по перевозке грузов паромами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Dfds.com Паром датской компании DFDS

«Автомобильные грузоперевозки из России в Европу, в частности в Германию, осуществляются в том числе с помощью паромных линий. Министерство транспорта России прорабатывает вопрос кратного увеличения объёмов таких перевозок. Это позволит отказаться от транзитных перевозок через Польшу в связи с нестабильной политикой польских коллег по обмену разрешениями, не позволяющей российским перевозчикам комфортно работать», — информируют в Минтрансе.

Сообщается, что представители DFDS выразили готовность обеспечить линию необходимым количеством грузовых паромов, чтобы удовлетворить спрос перевозчиков, работающих в Европе.

В Минтрансе предлагают разработать логистический маршрут таким образом, чтобы безопасно и оперативно доставлять грузовики с товарами, при этом соблюдая комфортные условия для водителей транспортных средств. В настоящее время стороны рассматривают варианты морских торговых портов, откуда оптимально будет запустить паромную линию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года грузовое сообщение между Россией и Польшей несколько раз приостанавливалось из-за сложных переговоров по квотам. В середине апреля стороны достигли компромисса, обменявшись разрешениями на провоз грузов автомобильным транспортом до конца 2016 года. Каждая из сторон получила по 170 тысяч разрешений.