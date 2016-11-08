Лиссабон, 9 ноября, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил журналистам, что целью ресурса никогда не являлось оказание влияния на выборы в США, сообщает Reuters 9 ноября.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Выступая по видеосвязи из посольства Эквадора в Лондоне перед журналистами в Лиссабоне, Ассанж заявил, что публикация электронной переписки кандидата на пост президента США от Демократической партии Хилари Клинтон и главы ее предвыборного штаба Джона Подесты, которую в течение нескольких месяцев вел ресурс WikiLeaks, «не связана с личным желанием повлиять на исход выборов».

«Никто не может оспорить общественную значимость этих публикаций… Было бы недобросовестно для WikiLeaks скрыть такой архив от общественности во время выборов», — сообщил Ассанж.

На вопрос журналистов, почему ресурс не публикует разоблачительных документов, касающихся кандидата от республиканцев Дональда Трампа, Ассанж ответил, что WikiLeaks «публикует ту информацию, которую ему передают», и «не может публиковать того, чего у него нет».

Как передавало ИА REGNUM, ресурс WikiLeaks начал публикацию закрытых документов Демократической партии США еще летом. 22 июля ресурс обнародовал переписку членов Национального комитета Демократической партии США, после чего председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц подала в отставку.

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Однако «самое интересное» началось накануне президентских выборов — 8 октября WikiLeaks приступил к публикации конфиденциальной переписки главы штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты, из которой стали известны очень «неприятные» для демократического кандидата подробности об отношении к избирателям и спонсорам партии, деятельности «Фонда Клинтона», связях бывшего госсекретаря Клинтон со «спонсорами» из Саудовской Аравии и Катара.

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Переписка стала причиной значительного снижения рейтинга Клинтон и поводом для расследования ФБР, которое намерено довести дело «до конца», несмотря на давление со стороны политического истеблишмента, в том числе президента США Барака Обамы.

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Выборы в США стартовали сегодня. Предвыборная кампания в США напоминала «боевые действия», пока информационные: на кандидатов от обеих партий были обрушены «горы» компромата, выборы уже названы «самыми грязными» за всю историю страны. При этом «война» не окончена — полиция всерьез готовится к возможным терактам и массовым беспорядкам в ночь после выборов, штабы кандидатов взяты под усиленную охрану. В частности, небоскреб Дональда Трампа на Пятой авеню окружен вооруженными людьми и грузовиками с песком.