Берлин, 9 ноября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что Россия может оказать влияние на ход кампании по выборам в Бундестаг посредством кибератак. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг 8 ноября в Берлине, передаёт Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

По утверждению Меркель, в Германии уже сегодня замечены кибератаки якобы с российским следом. В частности, правоохранительные органы ФРБ подозревают, что хакеры, связанные с Москвой, стоят за недавними кибератаками на бундестаг и штаб-квартиру Христианско-демократического союза в Берлине.

«Может случиться, что это будет играть определённую роль и в предвыборной борьбе», — заявила Ангела Меркель, подчеркнув, что речь может идти о распространении дезинформации.

Отметим, что премьер-министр Норвегии сдержанно отреагировала на данное заявление. По её словам, никаких признаков систематического воздействия российской стороны, которое могло бы повлиять на норвежскую политику, не наблюдается. Сотрудничество с российскими властями Эрна Сульберг описала как «по-прежнему достаточно открытое».

Как передавало ИА REGNUM, обвинения в кибератаках в адрес России звучали на всём протяжении президентской кампании в США. Вашингтон объявил Москву причастной к хакерским атакам на серверы Демократической партии и утечкам данных, негативно отражавшихся на избирательной кампании демократов. Якобы российская сторона таким образом пыталась повлиять на результаты президентских выборов в США.

Никак доказательств в подтверждение этих обвинений американской стороной предоставлено не было. В свою очередь российские официальные лица неоднократно опровергали заявления из Вашингона.

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