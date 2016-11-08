Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2016, 01:26 — ИА Регнум. Полиция Нью-Йорка переведена на усиленный режим несения службы, порядок в городе в ночь после выборов будут охранять дополнительно 5000 полицейских, сообщает Associated Press 8 ноября.

Juan Lupión Полиция Нью-Йорка

Полицейские сообщают, что будет сделано «все возможное» для предотвращения возможных беспорядков, а также террористических атак. На улицы выведены специальные патрули саперов с собаками, над городом курсируют вертолеты и БПЛА.

Сообщается также, что в отношении мест дислокации Хиллари Клинтон и Дональда Трампа в Манхэттене, где кандидаты на пост президента намерены провести ночь в ожидании результатов выборов, предприняты особые меры обеспечения безопасности. Так, Башня Трампа на Пятой авеню была окружена вооруженной охраной и грузовиками с песком.

Однако, несмотря на явно «взвинченную» обстановку, полицейские не подтверждают, что на данный момент имеется конкретная информация о каких-либо готовящихся терактах или нападениях.

Как передавало ИА REGNUM, предвыборная кампания в США напоминала «боевые действия» — оба кандидата не гнушались никаких «черных» аргументов и «черных» технологий для того, чтобы отнять голоса избирателей у противника. Остается надеяться, что выборы, которые стартовали в США сегодня, не переведут войну компромата и оскорблений в «горячую фазу».