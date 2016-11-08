Вашингтон, 9 ноября, 2016, 01:11 — ИА Регнум. Британская телерадиокомпания «Би-би-си» опубликовала видеоролик с обзором наиболее популярных вопросов, которые американские избиратели задают поисковому сервису Google в день президентских выборов в США.

ИА REGNUM

Наряду с попытками узнать у поисковика, кто из кандидатов наиболее вероятно победит на выборах, и запросами о том, почему следует голосовать за того или иного претендента на пост главы Белого дома, в подборке встречаются и нестандартные вопросы. Наиболее примечательные из них: «Республиканка ли Хиллари Клинтон?», «Почему Трамп нравится людям?», «Сколько электронных писем удалила Клинтон?», «Где прямо сейчас находится Трамп?».

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Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября в США проходят выборы президента. Основная борьба на них разворачивается между кандидатом от Демократической партии, экс-госсекретарём США Хиллари Клинтон и кандидатом от Республиканской партии, миллиардером Дональдом Трампом.

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