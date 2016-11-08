Казань, 9 ноября, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Группа «Интер РАО» приобрела 33%-ную долю в холдинге «ИНВЭНТ», который занимается производством силового кабеля и трансформаторных подстанций на территории Татарии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова.

Подстанция

«Стратегическое партнерство между «Интер РАО» и «ИНВЭНТ» позволит создать дополнительную стоимость для акционеров, будет содействовать развитию и укреплению импортозамещения в российской электроэнергетической отрасли, способствовать обеспечению отечественных электроэнергетических предприятий современной продукцией, а также получить дополнительную синергию с действующим бизнесом «Интер РАО», — отмечается в сообщении.

Стоимость сделки составила 3 млрд рублей, сообщает «Реальное время» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Интер РАО» Николая Горелова. По его словам, представители энерегокомпании в перспективе войдут в совет директоров «ИНВЭНТ». Дальнейшего увеличения своей доли в уставном капитале холдинга «Интер РАО» не планирует.

Сделка заключена в рамках реализация соглашения о сотрудничестве, которое подписали руководитель региона Рустам Минниханов и глава правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество Татарии и энергокомпании по таким направлениям, как перспективное планирование развития энергетики и промышленности республики; рассмотрение возможностей реализации инвестиционных и инновационных проектов; энергосбережение и повышение энергетической эффективности предприятий региона.