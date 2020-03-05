Ярославль, 8 июля, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков упрекнул некоторых ярославцев в отсутствии любви к родному городу. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Владимира Волкова Вандализм в Ярославле

Мэр разместил фотографии последствий вандализма на улицах города: разбитых фонаря и остановки, утопленной скамейки, свалки мусора.

«Нередко читаю о себе, что не могу быть хорошим мэром, так как родился не в Ярославле. А значит, у меня «душа не болит» за город. Ну да. А дворник, если он не родился на улице, которую убирает, будет плохо её подметать. И акушеров в роддом нужно брать только из тех, кто непосредственно в нем родился. Чтобы опровергнуть несостоятельность подобного утверждения, достаточно пройти по берегу Волги. Это татаро-монголы устраивают набеги, чтобы набросать мусора? Или это делают люди, которые родились и выросли в Ярославле? А вандализм и граффити на объектах городской инфраструктуры — дело рук приезжих?», — задаёт вопросы своим подписчикам мэр Ярославля Владимир Волков.

В итоге поста глава города выходит на философские обобщения.

«Любовь может выражаться в разных формах. Кто-то ради любви совершает подвиг, а кому-то приходится утешаться тезисом «бьет — значит любит». Думаю, в данном случае неважны любовь и место рождения. Важно лишь твое отношение к делу и окружающему миру. Если есть возможность сделать лучше — делай. Или хотя бы постарайся не ухудшить. Независимо от того, какая у тебя должность», — резюмировал мэр.

Телеграм-канал мэра был открыт всего лишь два дня назад, но уже набрал более 600 подписчиков.