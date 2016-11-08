Одесса, Украина, 9 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, публично заявивший о своем намерении покинуть этот пост, возмущен сбором подписей в поддержку его желания, который сопровождается музыкой, танцами, употреблением вина и шашлыков, сообщает украинская «Национальная служба новостей».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Согласные с уходом Саакашвили одесситы выразили горячую поддержку этому решению. Горожане устроили праздничные мероприятия с музыкой, танцами, вином и шашлыками.

Напомним, 7 ноября экс-президент Грузии, назначенный на должность губернатора Одесской области 30 мая 2015 года по инициативе президента Украины Петра Порошенко, заявил о намерении уйти со своей должности в знак протеста против бездействия государственной власти и коррупции.