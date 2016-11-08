Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 9 ноября, 2016, 00:35 — ИА Регнум. 8 ноября пуэрто-риканцы выбирали нового губернатора. Это событие происходит в разгар тяжелого финансового и экономического кризиса. Кроме этого, 1,8 миллиона избирателей также должны избрать членов законодательного собрания двух палат и мэров 78 муниципалитетов. Напомним, что население Пуэрто-Рико составляет 3, 5 миллиона человек, сообщает La Radio del Sur.

Jeff Hitchcock Побережье Пуэрто-Рико

Согласно данным опроса Precision Research, фаворитом избирательной компании является Рикардо Росельо (Новая прогрессивная партия). Отметим, что это — право-центристская партия, выступающая за присоединение Пуэрто-Рико к США в качестве 51-го штата.

На сегодняшний день Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией и имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», что означает, что оно находится под управлением США (но не является их неотъемлемой частью). Действие Конституции США на территории ограничено. Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет собственную систему самоуправления, писало ранее ИА REGNUM.