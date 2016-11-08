Лиссабон, 9 ноября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Полиция Португалии проводит аресты участников неонацистской группировки по подозрению в совершении преступлений на почве ненависти, сообщает Reuters 9 ноября.

Portugalresident.com Полиция Португалии

По информации, предоставленной МВД республики, на данный момент власти задержали 20 участников португальского отделения североамериканской группировки «Hammerskin Nation» (организация запрещена в РФ), задержанным будут предъявлены обвинения в преступлениях, совершенных по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды в период между 2013 и 2015 годами, в том числе покушения на убийство и грабеж.

Некоторых задержанных подозревают также в нападениях на антифашистов, совершенных ультраправыми активистами после антииммиграционного митинга в сентябре 2015 года в Лиссабоне.

Полицейская операция против неонацистской группировки является самой крупной в Португалии с 2007 года, когда в стране были проведены задержания 30 «скинов» и их лидера Марио Мачадо, который был приговорен к семи годам лишения свободы в 2010 году.

Журналисты сообщают, что Португалия не является «любимой» страной для беженцев, в отличие от более обеспеченных Франции или Испании, однако исторически имеет большую диаспору из стран Африки и Бразилии, где Португалия имела большое влияние в период колониализма.