Одесса, Украина, 9 ноября, 2016, 00:23 — ИА Регнум. Уходящего в отставку с поста губернатора Одесской области Михаила Саакашвили оскорбили «проводы» с шашлыками, которые устроили в связи с его уходом активисты в Одессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Я хочу сказать, что застрянут у вас в горле эти шашлыки. Я еду в Киев не просто освобождать Украину, я освобожу и Одессу. И всех бандитов выведем из Одессы. Выметем и эту Раду, и эту администрацию, и этот кабмин, и тогда наведём порядок в Одессе», — приводит слова Саакашвили телеканал «НТВ».

Ранее у здания администрации в Одессе появились активисты с плакатами и баннерами. Один из них, в частности, гласил: «Выперли из Тбилиси — вышвырнем из Одессы». При этом организаторы акции устроили бесплатную раздачу шашлыков.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объявил о решении покинуть свой пост и «начать новый этап борьбы». Экс-президент Грузии подверг критике действующее руководство Украины и пообещал бороться до «полной победы» и избавить страну от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови солдат, на жертвах Майдана».

Читайте также:

«Саакашвили первый побежал с корабля»

Мария Гайдар объяснила отставку Саакашвили «политической ситуацией»

Порошенко дал совет Саакашвили, чем тот может заняться после отставки