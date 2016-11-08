Рига, 9 ноября, 2016, 00:07 — ИА Регнум. Хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ завершился убедительной победой пекинского клуба «Куньлунь» над рижским «Динамо» со счетом 5:2, сообщает «Р-Спорт».

Шайбы

Игра, проходила в Риге. Первый период закончился со счетом 0:1 в пользу рижан, шайбу забросил Петр Счастливый на девятой минуте. Однако второй период прошел под знаком полного преимущества гостей, забивших три безответных гола. Линус Виддель, Чед Рау и Мартин Бакош поразили ворота соперников. В третьем периоде Патрик Маллен ответил одной шайбой в ворота «Куньлуня» на два гола, забитых рижанам Чедом Рау и Олегом Яшиным.

В следующей игре «Куньлунь» 10 ноября сыграет с минским «Динамо» на выезде, а рижское «Динамо» в этот же день примет на своем льду хабаровский «Амур».