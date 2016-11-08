Белград, 9 ноября, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Начальник Генштаба Армии Сербии, генерал Любиша Дикович и его греческий коллега, адмирал Евангелос Апостолакис 8 ноября в Брюсселе подписали ноту о присоединении Сербии к соглашению о создании боевой тактической группы Евросоюза «Хелброк». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Army.gr Учения «Хелброк»

«Министерство обороны Сербии выразило готовность участвовать в боевой группе «Хелброк» со взводом военной полиции, командой по военно-гражданскому сотрудничеству и не более чем пятью штабными офицерами в командной группе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что документ вступит в силу только после его подписания представителям всех государств-участников «Хелброк». Боевую тактическую группу возглавляет Греция, также в её состав входят представители Болгарии, Кипра, Румынии и Украины.

Как заявил генерал Любиша Дикович, полноценное включение сил Армии Сербии в боевую группу «Хелброк» послужит «ещё одним подтверждением приверженности республики общей политике безопасности и обороны Европейского союза», цитирует пресс-служба.

Начальник Генштаба Армии Сербии 8 ноября в Брюсселе принял участие в панельной дискуссии, организованной Военным комитетом Европейского союза. В мероприятии участвовали начальники генеральных штабов Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Мали, Мьянмы и Черногории, а также командующий Африканским командованием Вооружённых сил США.

Кроме этого, Любиша Дикович встретился встретился с председателем Военного комитета НАТО, генералом Петром Павлом, с которым обсудил ситуацию с безопасностью на Западных Балканах.