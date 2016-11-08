Москва, 9 ноября, 2016, 00:08 — ИА Регнум. Начиная с конца 2016 года ожидается рост экспорта качественной российской продукции. В то же время в абсолютном выражении российские экспортные возможности пока значительно отстают от показателей многих развитых промышленных стран, что стало результатом недостаточной консолидации усилий российских экспортёров по продвижению своей продукции на рынок. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом шла речь 8 ноября на проведенном Российским экспортным центром международном форуме «Сделано в России», который был посвящен вопросам совершенствования механизма государственной поддержки несырьевого экспорта.

Madeinrussia.ru «Сделано в России»

Участниками форума стали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор РЭЦ Петр Фрадков, президент ТПП России Сергей Катырин, а также представители бизнеса, в том числе среднего и малого, ведущего экспортную деятельность.

В рамках форума состоялась пленарная сессия, а также тематические панельные дискуссии, посвященные развитию экспорта услуг, электронной торговли, сертификации, развитию бренда «Сделано в России», а также работе «Школы экспорта». В ходе мероприятия были подписаны два партнерских соглашения: между «Российским экспортным центром» и Центром международной торговли Москвы и Ростуризмом соответственно.

Как заявил во время мероприятия генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков на форуме «Сделано в России», для развития экспорта в России сложились значительные предпосылки. Сейчас РЭЦ готов работать в новых направлениях, развивая экспорт услуг, в том числе в сфере IT, образования и медицины, при этом среди клиентов организации — такие крупные компании, как ABBYY, 1C, Infowatch, «Ростех» и Центр расчетных технологий.

«С конца 2016 года мы ожидаем рост экспорта качественной продукции со стороны российских компаний-экспортеров», — отметил Фрадков. При этом РЭЦ рассматривает вопрос участия российских компаний в крупных инфраструктурных проектах в государствах АСЕАН, Южной Азии, Иране, добавил он.

Тем не менее в России в 20 раз меньше компаний-экспортёров, чем в среднем по развитым промышленным странам, и это диктует необходимость продвижения единого бренда «Сделано в России», подчеркнул гендиректор РЭЦ. В настоящее время, по словам Фрадкова, российский экспортно ориентированный бизнес очень фрагментирован и зачастую «конкурируют между собой».

Генеральный директор Русского технического общества и ГК «Мортон» Юрий Васильев также отметил необходимость организации «зонтичных брендов» — в настоящее время консолидации сил российских экспортёров препятствует отсутствие соответствующей инфраструктуры, которую средний и малый бизнес, занимающийся высокотехнологичным экспортом, обеспечить самостоятельно, как правило, не способен.

Так, приводя в пример свой опыт в Израиле, Васильев подчеркнул, что «(под) порядка десять проектов, что мы обсуждаем и продвигаем, мне нужно создавать громоздкую инфраструктуру — офис, юристы, штат и так далее».

«(Этого) хватит одновременно на 3, на 5, на 7 компаний, которые высокотехнологичны, но которые, увы, не конкурентны», — заявил он.

В этом смысле желательно, чтобы следующий, 2017 год ознаменовался «созданием таких торговых домов, площадок, особенно объединяющих маленькие хай-тек-компании, под таким большим зонтичным брендом, чтобы на этих площадках было удобнее двигаться», — подчеркнул Васильев.

При этом, как отметил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, российская продукция в сфере IT, например, в принципе неконкурентоспособна без экспортного финансирования, поскольку «такого рода продукция всегда нуждается в поддержке в рамках выхода на внешние рынки», и в этом свете особую важность представляет заключенное соглашение Российского экспортного центра с Минкомсвязью.

«(Коллеги из РЭЦ) подписали специальное соглашение с Минкомсвязью, четко определили процедуры, и мы готовы в ручном режиме заниматься хоть каждой сделкой от этапа возникновения такой идеи до закрытия этой сделки», — отметил Никифоров.

«Никто сегодня в сфере IT не продает по-крупному без экспортного финансирования. Мы неконкурентоспособны, если мы не дадим нашим компаниям этот инструмент», — подчеркнул он.

Впрочем, у тех, кто занимается пищевой промышленностью, проблемы не легче. «С точки зрения продуктов питания нам необходима помощь государства в маркетинге», — заявил директор компании «Аквалайф» Юрий Горяков. По его словам, в продажах продуктов питания на экспорт маркетинговые ресурсы играют особенно существенную роль, однако финансовых возможностей для организации такой работы у среднего бизнеса просто нет.

«Мы относимся к компаниям среднего уровня экспорта, и наши экспортные продажи составляют от 150 до 200 млн рублей в год. Конечно же, нас это не устраивает. Но есть от чего двигаться. Нужна помощь, чтобы взлететь», — отметил он.

Помощь также должна заключаться и в обеспечении логистической доступности, отметил директор компании «Аквалайф». «Я говорю конкретно про изменения регламентов, например, РЖД. Регламенты мне позволяют возить по РЖД всего лишь три месяца в году — напитки, продукты питания — и это очень неудобно», — сказал Горяков.

Простого решения этой проблемы у предпринимателей нет. Транспортные вопросы нужно заранее координировать, подписывать особые условия, однако это связано со значительной волокитой — рассмотрение по регламентам в РЖД займет минимум 20 дней, указал Горяков, при этом отдельные трудности возникают в связи с пересечением границы. «Это невозможно. Я не могу даже отгрузить это машинами, так как мне нужно перегружать (товар) на границе. Наши водители не ездят в Китай», — указал он.

«Если мы вместе с РЭЦ сменим вектор на то, чтобы наша монополия повернулась к продуктам питания и мы бы рассмотрели каждую стадию тех же стран БРИКС, это был бы прорыв», — заключил Горяков.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров, в свою очередь, отметил, что железнодорожная компания в настоящее время активно занимается организацией и совершенствованием логистических услуг. «Мы за последний год практически на всех дорогах нашей страны открыли фирменные центры, куда можно прийти и описать проблему», — заверил он.

Компания готова оказывать поддержку и в отношении международных перевозок, продолжил Белозеров. «У нас есть дочерняя компания, которая входит в десятку логистических компаний Европы, это компания GEFCO. Она представлена более чем в 40 странах мира. В этой части мы готовы предоставить любую самую качественную логистическую услугу», — подчеркнул президент РЖД.

В то же время Белозеров признал существование проблем, возникающих в связи с жесткими регламентами, по которым функционирует железная дорога. «Поменять в ряде случаев что-то не всегда возможно. Однако в последнее время мы перед собой поставили задачу, и мы с ней успешно справляемся — мы пересматриваем все старые регламенты», — заявил он, призвав предпринимателей обращаться по вопросам перевозки товаров в профильное подразделение компании «РЖД Логистика».

Что же касается транзита между Китаем и Россией, то в этом отношении ограничения по ввозу и въезду на её территорию действительно существует по всем видам транспорта.

Однако «на сегодняшний момент мы подписали ряд соглашений с китайскими коллегами о развитии транспортно-логистического центра на территории Московской области, где будет вестись переработка грузов и дальнейшее их распыление по территории РФ и направлении в Европу», — рассказал Белозеров.

Соглашение при этом также касается и обратного направления грузов. Президент РЖД выразил надежду, что это даст «нашим коллегам дополнительные возможности по поставкам в Китай».

На основе высказанных соображений министр промышленности и торговли России Денис Мантуров резюмировал, что в настоящее время задача государства состоит в организации торговых домов, «которые обеспечат снижение расходов с содержанием офиса, снижение затрат на продвижение продукции».

«Для этого отсутствуют собственные средства. Таким образом обеспечить инфраструктурой многие компании за счет консолидации ресурсов», — отметил он.

В то же время торговые представительства в настоящее время «недорабатывают», признал министр. «Как это ни больно говорить… нет мотивации и заинтересованности у работников торговых представительств в продвижении той или иной продукции, поиска тех или иных рынков», — указал он.

В конечном счете российским экспортёрам следует помогать не только субсидиями и экспортным страхованием, что уже делает РЭЦ, но и продвижением «за счет выставок, за счет торговых домов, за счет единого окна регионов нашей страны, чтобы можно было понимать, куда идти, где он получит в полном формате эту услугу», подчеркнул Мантуров.

Между тем президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предостерег, что нельзя распылять полномочия по организации экспорта между множеством ведомств. «Нужно сосредоточиться, чтобы мы на «внешнем периметре» имели какой-то один орган», — подчеркнул он.

«Если у нас будет и торгпредство, и торговый дом, смею вас уверить из опыта, который есть в мире и у нас, ничего из этого не получится — каждый будет у себя отчитываться с какими-то своими бумажками, маловероятно, что могут создать действительно такой центр, в котором могут двигаться компании», — пояснил Катырин.

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов признал существование проблемы, но в то же время отметил, что действовать нужно гибко, чтобы не ломать сложившуюся систему.

«Начнёшь с одного ведомства забирать и другому передавать — как бы не закончилось тем, что это просто приведет к потере любой компетенции», — заявил Шувалов.

Затрагивая вопрос ответственности ведомств, первый вице-премьер подчеркнул, что правительство решило не передавать зарубежные торгпредства от Минэкономразвития Минпромторгу.

«Мы понимаем, что есть сложность и по ответственности Минпромторга. Мы серьезно рассматривали в свое время, стоит или не стоит передавать торгпредства Минпромторгу», — заявил Шувалов. Однако, по его мнению, это «достаточно опасно, это серьезная организационная работа».

«Решили поступить иначе. Российский экспортный центр сейчас набрал силу, и мы думаем, что надо начать с некоторых наиболее продвинутых торгпредств, которые можно передать в подчинение РЭЦ. И тогда уже создавать это как торговый дом или как совмещенную функцию торгового дома вместе с торгпредством», — пояснил он.

«Работа ведётся, сложная. Здесь просто не хочется навредить. Хотя мы понимаем, что вся эта громоздкая бюрократия по продвижению наших экспортных возможностей, она… тяжёлая», — указал Шувалов.

В течение полутора лет по дорожной карте, которая сейчас разрабатывается и будет исполняться РЭЦ, правительство «постарается подготовить будущие решения под новую будущую структуру правительства, когда президент будет об этом принимать решения, и мы тогда точно поймём, где, в каких точках нужно концентрировать административные усилия для поддержки экспорта», — отметил он.

Отметим, что форум по вопросам поддержки несырьевого экспорта проводится уже в четвертый раз — в прошлом году он прошел под названием «Российский несырьевой экспорт — вектор развития экономики» и собрал более 500 участников. В мероприятии тогда приняли участие министр экономического развития Алексей Улюкаев, заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, первый заместитель руководителя Аппарата правительства Максим Акимов, а также руководители Торгово-промышленной палаты России и общественной организации «Деловая Россия».