Балаково, Саратовская область, 8 ноября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. Число многоквартирных домов в Балаково (Саратовская область) оставшихся без отопления увеличилось с 40 до 109. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Балаково начались серьезные перебои в подаче теплоснабжения в многоквартирные дома. На данный момент без теплоснабжения остались 109 многоквартирных домов, в которых проживают 18 тысяч человек. Жильцы уже обратились к губернатору Саратовской области с требованием вмешаться в ситуацию.

По данным пресс-службы губернатора, причиной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в системе отопления на городских тепломагистралях.

Дело дошло до прокуратуры, которая внесла в адрес территориального управления по теплоснабжению в Балаково саратовского филиала «Т Плюс» (входит в «Ренову») представление об устранении нарушений законодательства, регулирующего порядок предоставления потребителям тепла.