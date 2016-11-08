Каракас, 8 ноября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Николас Мадуро подверг критике избирательную систему в США, назвав ее средневековой. Это заявление было сделано во время передачи «Час сальсы» (Radio Miraflores). Кроме этого, он отказался давать оценки Хиллари Клинтон и Дональду Трампу, поскольку «Венесуэла не вмешивается во внутренние дела США».

Республиканцы vs демократы

Отметим, что один из соратников Мадуро, бывший мэр Каракаса Фредди Берналь подтвердил готовность Боливарианского правительства установить дружеские отношения с президентом, который будет сегодня избран на выборах в США. «Наша страна готова строить двусторонние отношения на основе принципов Организации Объединенных Наций (ООН) с политиком, которого выберут американцы — Хиллари Клинтон (от Демократической партии) или Дональд Трамп (Республиканская партия)», заявил Берналь. Также он отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «постоянно настаивает на необходимости серьезного и разумного диалога с США», комментирует Prensa Latina.