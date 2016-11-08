Для кандидатов в президенты США пробил «Час сальсы»
Каракас, 8 ноября, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Николас Мадуро подверг критике избирательную систему в США, назвав ее средневековой. Это заявление было сделано во время передачи «Час сальсы» (Radio Miraflores). Кроме этого, он отказался давать оценки Хиллари Клинтон и Дональду Трампу, поскольку «Венесуэла не вмешивается во внутренние дела США».
Отметим, что один из соратников Мадуро, бывший мэр Каракаса Фредди Берналь подтвердил готовность Боливарианского правительства установить дружеские отношения с президентом, который будет сегодня избран на выборах в США. «Наша страна готова строить двусторонние отношения на основе принципов Организации Объединенных Наций (ООН) с политиком, которого выберут американцы — Хиллари Клинтон (от Демократической партии) или Дональд Трамп (Республиканская партия)», заявил Берналь. Также он отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «постоянно настаивает на необходимости серьезного и разумного диалога с США», комментирует Prensa Latina.