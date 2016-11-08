Москва, 8 ноября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Министром транспорта Максимом Соколовым и губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко

В ходе встречи Соколов и Полтавченко доложили Путину о завершении строительства автотрассы «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Санкт-Петербурге.

Полтавченко рапортовал, что основные строительные работы уже завершены, сейчас идет оформление документов на ввод объекта. Также губернатор Санкт-Петербурга пригласил президента на открытие автотрассы в конце ноября — начале декабря.

Соколов, в свою очередь отметил, что новая трасса будет интегрироваться в коридор «север-юг», протяженность её центрального участка составляет 46 километров, а общая протяженность «Западного скоростного диаметра» со всеми съездами — порядка 70 км.

Путин поблагодарил Полтавченко и Соколова за успешное завершение проекта.

«Он будет иметь очень хороший эффект и для горожан, но и для экономики северо-запада страны, имею в виду связь порта с основными трассами, ведущими в Москву», — отметил президент Путин.